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  • 20.04.2019
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ve için patronlara anlamlı mesaj: Açlıktan ölen çocuklar için de harekete geçin

Milyarderler, cayır cayır yanan için kesenin ağzını açtı. Tadilat için toplanan para 1.5 milyar Euro’yu aştı. Kampanyayla ilgili farklı sesler yükselmeye başladı. ve , 850 yıllık üzerinden patronlara anlamlı bir mesaj yolladı: Dünyada açlıktan ölen çocuklar için de harekete geçin.

Ateş püskürdüler

Dünya mirası 'nde çıkan , hepimizi paramparça etti. Alevler, 'in simgesi olan 850 yıllık e büyük zarar verdi. Tadilat için milyarderler harekete geçti. Louis Vuitton CEO'su Bernard Arnault, 200 milyon, L'Oreal'in sahibi Bettencourt Meyer ailesi 200 milyon, Gucci'nin sahibi Francois- Henri Pinault da 100 milyon Euro verdi.

Toplanan para ise 1.5 milyar Euro'yu geçti. Şarkıcı Mustafa Sandal'dan ayrılan Sırp şarkıcı ise kampanyaya destek veren patronlara seslendi. "Bu çok anlamlı bir kampanya. Ancak 'de 85 bin çocuk açlıktan öldü. Dünyada her 5 saniyede bir çocuk açlıktan ölüyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Bunun için de kampanya başlatılmalı" dedi.

Brezilyalı model Adriana Lima da Jahovic'e destek verdi. Koyu bir katolik olan ünlü manken, "3 Fransız milyarder, 500 milyar Euro bağış yaptı. Milyarderler bir araya gelse açlık sorunu çözülür" diyerek patronlara mesaj verdi.


KATEDRAL YASAĞI
'da aylardır hükümeti protesto eden Sarı Yelekliler, katedralde çıkan yangın nedeniyle eylemlere ara verdi. Sarı Yelekliler'in bugün başkent Paris'in Champs-Elysees Caddesi'nde ve Notre Dame Katedrali çevresinde yapmayı planladığı gösterinin ise yasaklandığı bildirildi.
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahoviç, milyarderleri dünyadaki açlığı bitirmeye çağırdı.

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