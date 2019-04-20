Dünya mirası Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın, hepimizi paramparça etti. Alevler, Paris'in simgesi olan 850 yıllık tarihi esere büyük zarar verdi. Tadilat için milyarderler harekete geçti. Louis Vuitton CEO'su Bernard Arnault, 200 milyon, L'Oreal'in sahibi Bettencourt Meyer ailesi 200 milyon, Gucci'nin sahibi Francois- Henri Pinault da 100 milyon Euro verdi.

Toplanan para ise 1.5 milyar Euro'yu geçti. Şarkıcı Mustafa Sandal'dan ayrılan Sırp şarkıcı Emina Jahovic ise kampanyaya destek veren patronlara seslendi. "Bu çok anlamlı bir kampanya. Ancak Yemen'de 85 bin çocuk açlıktan öldü. Dünyada her 5 saniyede bir çocuk açlıktan ölüyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Bunun için de kampanya başlatılmalı" dedi.

Brezilyalı model Adriana Lima da Jahovic'e destek verdi. Koyu bir katolik olan ünlü manken, "3 Fransız milyarder, 500 milyar Euro bağış yaptı. Milyarderler bir araya gelse açlık sorunu çözülür" diyerek patronlara mesaj verdi.



KATEDRAL YASAĞI

Fransa'da aylardır hükümeti protesto eden Sarı Yelekliler, katedralde çıkan yangın nedeniyle eylemlere ara verdi. Sarı Yelekliler'in bugün başkent Paris'in Champs-Elysees Caddesi'nde ve Notre Dame Katedrali çevresinde yapmayı planladığı gösterinin ise yasaklandığı bildirildi.

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahoviç, milyarderleri dünyadaki açlığı bitirmeye çağırdı.