Sunucu Burcu Esmersoy'un kalbi de güzel çıktı... İşadamı Berk Suyabatmaz'la evliliğini bir çocukla taçlandırmak isteyen Esmersoy, geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Kalkan İlköğretim Okulu için başlatılan bir yardım kampanyasını gördü.





Hemen harekete geçen güzel sunucu, minikler için 150 adet eşofman takımı yolladı. Yaptığı bu yardımı gizlemeyi tercih eden Esmersoy, büyük takdir kazandı. Okulun minik öğrencileri ise ellerinde eşofman takımlarıyla poz vererek sunucuya teşekkür mesajı yayınladılar.