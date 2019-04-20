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  • 20.04.2019
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Bir Zamanlar Çukurova'nın , yine atv'de milyonları ekrana kilitledi

Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan ‘Bir Zamanlar Çukurova’, Tüm ve 20+ kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu.

Zirvenin tek hakimi

Bir Zamanlar Çukurova'nın , yine atv'de nefes kesti… Tüm de %13,98 izlenme oranı ve %31,62 izlenme payı Ve 20+'de %12,42 izlenme oranı ve %27,93 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise ve 'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın yayınlanan son bölümü, her hafta olduğu gibi bu hafta da milyonları ekrana kilitledi!

MAHKUMLARLA BİR ARAYA GELDİ
"Bir Zamanlar Çukurova"nın başrol oyuncusu Murat Ünalmış, Adana Karataş Kadın Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret etti. Ünlü oyuncu, kadın mahkumlarla bir araya gelip sohbet etti.

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