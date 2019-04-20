Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, yine atv'de nefes kesti… Tüm Kişilerde %13,98 izlenme oranı ve %31,62 izlenme payı Ve 20+ABC1'de %12,42 izlenme oranı ve %27,93 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın yayınlanan son bölümü, her hafta olduğu gibi bu hafta da milyonları ekrana kilitledi!

MAHKUMLARLA BİR ARAYA GELDİ

"Bir Zamanlar Çukurova"nın başrol oyuncusu Murat Ünalmış, Adana Karataş Kadın Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret etti. Ünlü oyuncu, kadın mahkumlarla bir araya gelip sohbet etti.