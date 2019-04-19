Kliplerinde yabancı modelleri oynatan Hadise, kural bozmadı. Seksi popçu, geçtiğimiz gün de 'Aşk Dediğin' şarkısının klibi için yabancı bir mankenle kamera karşısına geçip samimi pozlar verdi.
Ünlü şarkıcı, klipten bir bölümü dün paylaşıp takipçilerini heyecanlandırdı. Popçunun klibindeki şıklığı da beğeni topladı.
Ünlü şarkıcı, klipten bir bölümü dün paylaşıp takipçilerini heyecanlandırdı. Popçunun klibindeki şıklığı da beğeni topladı.
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