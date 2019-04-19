Aralık 2018'de yapılan Kainat Güzellik Yarışması'nda ülkemizi temsil eden Tara De Vries, burada güzel dostluklar kurdu.

20 yaşındaki genç kız, önceki gün de İngiltere ve Mısır'ın güzellik kraliçeleriyle tatile çıktı. Şimdilerde Mısır'da keyif çatan Tara De Vries, güneş ve denizin tadını çıkartarak da herkesi kıskandırdı.