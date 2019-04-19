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  • 19.04.2019
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2018'de yapılan 'nda ülkemizi temsil eden Tara De Vries ve 'ın güzellik kraliçeleriyle tatile çıktı

Miss gibi tatil

Aralık 2018'de yapılan 'nda ülkemizi temsil eden Tara De Vries, burada güzel dostluklar kurdu.

20 yaşındaki genç kız, önceki gün de İngiltere ve Mısır'ın güzellik kraliçeleriyle tatile çıktı. Şimdilerde 'da keyif çatan Tara De Vries, güneş ve denizin tadını çıkartarak da herkesi kıskandırdı.

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