Aralık 2018'de yapılan Kainat Güzellik Yarışması'nda ülkemizi temsil eden Tara De Vries, burada güzel dostluklar kurdu.
20 yaşındaki genç kız, önceki gün de İngiltere ve Mısır'ın güzellik kraliçeleriyle tatile çıktı. Şimdilerde Mısır'da keyif çatan Tara De Vries, güneş ve denizin tadını çıkartarak da herkesi kıskandırdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.