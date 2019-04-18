Pop müzikteki başarısı kadar kalbinin güzelliğiyle de bilinen Tarkan, yine "Megastar'ın mega yüreği" dedirtti. Ünlü sanatçı, hayranı olan Hicran ve Elisa isimli iki hasta miniğin kendisiyle tanışma isteğini hiç düşünmeden kabul etti. Tarkan, bu hareketini gizli tutmaya çalıştı ancak durumu Demet Akalın duyurdu.
Akalın, Instagram'da Megastar için "Sen benim için gelmiş geçmiş en koca yürekli, merhametli, mütevazı dünya starısın! Senin sesin Elisa ve Hicran'a ilaç olsun. Bugün gözümde daha da büyüyen Tarkan!" diye yazdı.
Akalın, Instagram'da Megastar için "Sen benim için gelmiş geçmiş en koca yürekli, merhametli, mütevazı dünya starısın! Senin sesin Elisa ve Hicran'a ilaç olsun. Bugün gözümde daha da büyüyen Tarkan!" diye yazdı.
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