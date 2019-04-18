Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 18.04.2019
  • Gazete

hayranı olan Hicran ve Elisa isimli iki hasta miniğin kendisiyle tanışma isteğini hiç düşünmeden kabul etti

, kendisiyle tanışmak için iki hasta miniğin ricasını kırmadı. Bunu öğrenen ise ’a ‘Gelmiş geçmiş en koca yürekli, merhametli dünya starı sensin’ diye seslendi.

Mega kalp
Pop müzikteki başarısı kadar kalbinin güzelliğiyle de bilinen Tarkan, yine "Megastar'ın mega yüreği" dedirtti. Ünlü sanatçı, hayranı olan Hicran ve Elisa isimli iki hasta miniğin kendisiyle tanışma isteğini hiç düşünmeden kabul etti. , bu hareketini gizli tutmaya çalıştı ancak durumu Demet Akalın duyurdu.

Akalın, Instagram'da için "Sen benim için gelmiş geçmiş en koca yürekli, merhametli, mütevazı dünya starısın! Senin sesin Elisa ve Hicran'a ilaç olsun. Bugün gözümde daha da büyüyen Tarkan!" diye yazdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriTarkan hayranı olan Hicran ve Elisa isimli iki hasta miniğin kendisiyle tanışma isteğini hiç düşünmeden kabul etti
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri