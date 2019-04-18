Cuma akşamları atv'de ekrana gelen reyting rekortmeni dizi Hercai, çekimlerin yapıldığı Mardin'e ekonomik ve turistik anlamda büyük yarar sağladı. Mardin'in yerel gazetelerinden Mardin Söz gazetesi yazarlarından Mehmet Çelik, Midyat'ta tanık olduğu set ortamını şöyle anlattı: "Hercai dizisinin çekildiği konak, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen ziyaretçilerle dolup taşıyordu."





Çelik, ekledi: "Hediyelik eşya satanlar, gümüşçüler, lokantalar Hercai hayranlarıyla tıklım tıklım doluydu. Midyat'taki Şadoğlu Konağı'nın en tepesinde fotoğraf çektirmek isteyenler sıraya girmişti. Herkes 'Ne harika tarih' diyordu. Hercai dizisi izlensin; Mardin de kazansın. Teşekkürler Hercai ekibi..."





Dizinin başrolünde Akın Akınözü ve Ebru Şahin rol alıyor.