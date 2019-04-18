Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, dün öğle saatlerinde göğüs ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye kaldırıldı. Anjiyo işlemi gerçekleştirilen Orhan Gencebay'ın tıkanan iki damarına stent takıldı. Operasyon sonrası yoğun bakımda bir süre müşahade altında tutulacağı belirtilen Gencebay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Haberi alan usta ismin dostları, hastaneye giderek 'geçmiş olsun' dedi.