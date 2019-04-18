Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 18.04.2019
  • Gazete

göğüs sı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Türk müziğinin büyük ustası, göğüs sı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. a alındı.

Orhan Baba korkuttu

Ünlü sanatçı , dün öğle saatlerinde göğüs sı şikayetiyle özel bir hastaneye kaldırıldı. Anjiyo işlemi gerçekleştirilen Orhan Gencebay'ın tıkanan iki damarına stent takıldı. Operasyon sonrası da bir süre müşahade altında tutulacağı belirtilen Gencebay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Haberi alan usta ismin dostları, hastaneye giderek 'geçmiş olsun' dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriOrhan Gencebay göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri