Victoria's Secret'ın Portekizli modeli Sara Sampaio, güzelliği ile büyüledi. 27 yaşındaki başarılı manken, formda kalma sırrını verdi. Sabaları kahvaltıda avokadolu tost ve yumurta yediğini söyledi. Ara öğünlerde ise çilek ve badem sütü ile vücuduna enerji verdiğini belirtti.
- Saklambaç
- 18.04.2019
- Gazete
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