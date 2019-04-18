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  • 18.04.2019
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, bir sıyla 1 buçuk milyon lira karşılığında anlaştı

Reklam sektöründe de fırtına estiren , bir sıyla 1 buçuk milyon lira karşılığında anlaştı.

Aleynabank

, genç yaşta servete kavuştu. Müzik dünyasındaki başarısının yanı sıra reklamların da aranan yüzü olan Tilki, ile anlaştı.



Daha önce 2 milyon liraya Loft'un yüzü olan popçu, Cornetto ile de yeni şarkısını bestelemek için el sıkıştı. 19 yaşındaki şarkıcının, bu anlaşmayla da 1 buçuk milyon lira aldığı konuşuluyor.

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