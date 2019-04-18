Aleyna Tilki, genç yaşta servete kavuştu. Müzik dünyasındaki başarısının yanı sıra reklamların da aranan yüzü olan Tilki, dondurma markası Cornetto ile anlaştı.





Daha önce 2 milyon liraya Loft'un yüzü olan popçu, Cornetto ile de yeni şarkısını bestelemek için el sıkıştı. 19 yaşındaki şarkıcının, bu anlaşmayla da 1 buçuk milyon lira aldığı konuşuluyor.