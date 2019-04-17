İtalya takımlarından Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, evliliğindeki kara bulutları dağıttı. Yıldız futbolcu, geçtiğimiz yıl 2017'de dünyaevine girdiği Sinem Hanım'la boşanma kararı aldı.





GECESI 16 BİN 500 LİRA...

Ancak Sinem Çalhanoğlu'nun hamile olduğunun ortaya çıkmasıyla ikili, evliliklerine ikinci bir şansı verdi. Çalhanoğlu çifti, bundan yaklaşık 40 gün önce de kızları Liya'ya kavuştu. Ünlü futbolcu, eşine doğum hediyesi olarak da Sinem Hanım ve kızını Como Gölü'nde tatile götürdü. İkili, buradan bol bol da paylaşım yaptı. Geceliği 2 bin 500 euro yani yaklaşık 16 bin 500 liralık Grand Hotel Tremezzo'da konaklayan Çalhanoğlu çifti, burada romantik anlar yaşıyor. Milan'ın yıldızının eşine yaptığı bu jest ise "Hakan, yeşil sahalardaki başarısını bu kez romantizmde de konuşturdu" yorumları yaptırdı.



Evliliklerine ikinci şansı veren Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Hanım, şimdilerde çok mutlu.

25 yaşındaki ünlü futbolcu, Como Gölü manzarasına karşı da böyle poz verdi.