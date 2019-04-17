Türk asıllı oyuncu Ayda Field, 2010 yılında dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams ile evlendi. Mutlu çiftin bu evlilikten 'Theodora', 'Charlton' ve 'Colette' adlı kız çocukları dünyaya geldi. Bugüne kadar yaptığı yemeklerle Türk mutfağını ailesine sevdiren Ayda Field, önceki gün şakşuka yapmak için mutfağa girdi. Ancak bizim bildiğimiz patlıcanlı şakşukayı değil, Tunus kökenli olan; kahvaltı ve öğle yemeğinde yenilen yumurtalı şakşukayı yaptı. Yemeğin görüntüsünü de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncunun yemek konusundaki marifetleri herkesi şaşırttı. Ayda Field, şakşukanın yapılışını ise şöyle anlattı:



MALZEMELER:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 soğan

1 kırmızıbiber

1 yeşilbiber

3 diş sarımsak

4 domates

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

4 yumurta





YAPILIŞI:

Büyük bir tavada doğradığınız soğanları 2-3 dakika zeytinyağında pişirin. Biberleri ve sarımsağı da ilave ederek, 3-5 dakika daha soteleyin. Domates, kimyon, pul ve toz biberleri de ekleyin. Ocağın altını kısarak 10-15 dakika daha pişirin. Karışımda yumurtaları kırabileceğiniz gözler açın. Yumurtaları kırın ve 5-7 dakika daha pişirip, ekmekle misafirlerinize servis edin...



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