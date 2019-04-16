Rus sosyal medya fenomeni Daria Radionova, geçtiğimiz günlerde 500 bin dolarlık Lamborghini Aventador aracının yüzeyini Swarovski kristalleri ile kapladı. 700 saatte tamamlanan kaplama için yaklaşık 2 milyon Swarovski kristali kullanıldı.

Seksi fenomen geçtiğimiz günlerde aracının son haliyle yollara çıktı. Ancak kısa bir süre sonra yakıt lambası yandı. Hemen en yakın istasyona süren Daria, pompayı eline alıp, aracına yakıt yüklemesi yaptı. Güzel fenomen o anları da Instagram'da paylaştı.

Lamborghini'sine "DAR IIA" plakası taktıran Rus fenomen İngiltere'de yaşıyor.