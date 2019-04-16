Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 16.04.2019
  • Gazete

Rus fenomen , taşlarla kaplattığı aracıyla yolların tozunu attırdı

Rus fenomen , taşlarla kaplattığı aracına atladı. Yolların tozunu attırdı.

Asfaltı ağlattı

Rus sosyal medya fenomeni Daria Radionova, geçtiğimiz günlerde 500 bin dolarlık Lamborghini Aventador aracının yüzeyini kristalleri ile kapladı. 700 saatte tamamlanan kaplama için yaklaşık 2 milyon Swarovski kristali kullanıldı.

Seksi fenomen geçtiğimiz günlerde aracının son haliyle yollara çıktı. Ancak kısa bir süre sonra yakıt lambası yandı. Hemen en yakın istasyona süren Daria, pompayı eline alıp, aracına yakıt yüklemesi yaptı. Güzel fenomen o anları da 'da paylaştı.

Lamborghini'sine "DAR IIA" plakası taktıran Rus fenomen İngiltere'de yaşıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriRus fenomen Daria Radionova, Swarovski taşlarla kaplattığı aracıyla yolların tozunu attırdı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri