Osmanlı'nın son dönem eserlerinden biri olan Bilecik'teki tarihi konak, 2005'te restore edilerek Belediye Başkanlığı binasına çevrildi. Tescilli bir yapı olan bina, aslına uygun olarak yenilendi. Binanın koridorlarına da Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunu simgeleyen süslemeler yerleştirildi.

Bilecik'te seçimi kazanan CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin makamına geçti. Şahin, ilk iş olarak belediye binası önünde yazılı olan "Bilecik Belediye Sarayı" yazısını söktürüp, yerine "T.C. Bilecik Belediyesi" yazısını dikti. Belediye binasının duvarlarına asılı olan 3 Osmanlı minyatürü de Şahin'i rahatsız etti. CHP'li başkanın talimatıyla duvardaki Osmanlı minyatürleri kazındı.





'CHP ZİHNİYETİ BU'

CHP'li başkanın bu hareketine vatandaşlar ve Bilecik'te 3 dönem belediye başkanlığı yapan AK Partili Selim Yağcı tepki gösterdi. Yağcı, "Abdülhamit Han tarafından yapılan binada oturmayı yadırgamıyor ama Osmanlı'ya tahammül edemiyor. Biz de 2004 yılında belediyeyi CHP'den aldık ama onların hiçbir şeyini kırıp dökmedik. Duvardaki Osmanlı süslemeleri hizmete engel mi oluyordu? İşte CHP zihniyeti bu" dedi.





MUHARREM DOĞANTEZ