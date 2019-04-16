Ata Demirer, imza attığı filmlerle sadece milyonları güldürmekle kalmadı... Ünlü komedyenin projelerine sahne olan Ezine, Bozcaada ve Sığacık gibi Ege'nin incileri de filmlerden sonra artan ilgi sayesinde ekonomik olarak kalkındı. Ünlü komedyen, kendi cebinden de bu bölgelerin kalkınması için gizli gizli bağışlarda bulundu.





ALKIŞLARI TOPLADI...

Ata Demirer, önceki gün Instagram'dan yaptığı paylaşımıyla da bir kez daha takdir topladı. Ünlü komedyen, yılın büyük bölümünü geçirdiği Bozcaada'daki bir değirmenin eski ve yeni halini paylaştı. Ege ve doğa aşığı Demirer, bu paylaşımına da şu notu düştü: "2017'de 'Olanlar Oldu' filmini yazarken değirmen sahnesini hayal ettiren değirmen; şimdilerde yenilendi. Bakıma alındı ve yeni baştan yaratılıyor. emeği geçenlere minnettarım." Ata Demirer'in değirmenin harabe görüntüsü karşısında çok üzüldüğü ve buranın yeniden yapılması için yetkililerle irtibata geçip gerekli yardımı da yaptığı ortaya çıktı. Demirer, bu tavrıyla da hem herkesten alkış alıp hem de "Bu hareketin süper oldu" dedirtti.







ATA'NIN YERİ DOLMADI!

Komedyen Ata Demirer'le kısa süreli aşkı geçtiğimiz ay biten Aslı Turanlı (26), önceki akşam Akmerkez Serefina'daydı. Oyuncu, "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna "Hayır, yok. Şu an tamamen işime odaklandım" yanıtı verdi.