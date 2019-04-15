Cemiyet hayatının önemli isimlerinden Aslı Üstünkaya ile eski eşi Volkan Ekinci, 7 yıl önce boşandı. İkilinin nafaka davaları yeni bir boyut kazandı. Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanlarından merhum Mehmet Üstünkaya'nın kızı Aslı Üstünkaya, Türkiye Jokey Kulübü eski Başkanı Yasin Ekinci'nin işadamı oğlu Volkan Ekinci'yle 7 yıl önce boşandı.

7 yaşındaki çocuğun velayeti anneye verildi. Aslı Üstünkaya bugüne kadar iştirak nafakası ve diğer masrafları ödemeyen eski eşine itirazın iptali istemiyle yeni bir dava açtı. İşkadının avukatı dilekçede, "Müvekkilim iştirak nafakası alacağı için birden çok icra yoluna başvurmuş ve hatta davalı için tazyik hapsi dahi istemek zorunda kalmıştır. Müvekkilimin 5 ayrı icra takibine bağlı olarak toplam alacağı 435 bin 831 liradır. Buna diğer masraflar da eklenince müvekkilimin alacağı 500 bin liranın üstüne çıkmaktadır. Davalının hukuka aykırı itirazın iptali ile 97 bin 649 liranın davalıdan tahsilini istiyoruz" dedi.





Aslı Üstünkaya ile işadamı Volkan Ekinci'nin boşanma ve velayet davası yılan hikayesine dönmüştü. İkili, yıllarca adliye koridorlarını aşındırdı.





Ali OKTAY