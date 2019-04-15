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  • 15.04.2019
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, tasarımcı kardeşi ile soluğu 'daki annesinin yanında aldı

, önceki gün ’daki annesinin evinden yaptığı paylaşıma ‘En güzel pazar’ diye not düştü.

Ana kuzusu

Geçtiğimiz yaz annesinin intihara teşebbüs etmesiyle hayatının en zor günlerini yaşayan Hadise, artık sıkıntıları geride bıraktı. 33 yaşındaki güzel popçu, önceki gün de tasarımcı kardeşi Derya Açıkgöz ile soluğu Belçika'daki annesinin yanında aldı.

'ın elleriyle hazırladığı kahvaltı sofrasına oturmanın keyfine çıkaran , 'dan yaptığı paylaşıma da "En güzel pazar, anne evinde uyandığın pazardır" notu düştü. Ailesine olan bağlılığıyla bilinen güzel popçuya da takipçilerinden "Ana kuzusu" yorumu yağdı. Bu arada 'daki buluşmada Hadise'nin halen dargın olduğu ablası yine yoktu.

33 yaşındaki sanatçı, annesi Gülnihal Hanım'a çok düşkün.

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