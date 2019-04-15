Geçtiğimiz yaz annesinin intihara teşebbüs etmesiyle hayatının en zor günlerini yaşayan Hadise, artık sıkıntıları geride bıraktı. 33 yaşındaki güzel popçu, önceki gün de tasarımcı kardeşi Derya Açıkgöz ile soluğu Belçika'daki annesinin yanında aldı.

Gülnihal Hanım'ın elleriyle hazırladığı kahvaltı sofrasına oturmanın keyfine çıkaran Hadise, Instagram'dan yaptığı paylaşıma da "En güzel pazar, anne evinde uyandığın pazardır" notu düştü. Ailesine olan bağlılığıyla bilinen güzel popçuya da takipçilerinden "Ana kuzusu" yorumu yağdı. Bu arada Belçika'daki buluşmada Hadise'nin halen dargın olduğu ablası Hülya Açıkgöz yine yoktu.

33 yaşındaki sanatçı, annesi Gülnihal Hanım'a çok düşkün.