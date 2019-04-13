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  • 13.04.2019
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'ın eski sevgilisi ile aşk yaşayan faka bastı!

Yakın dostu ’ın eski sevgilisiyle aşk yaşayıp tepki çeken , önceki gün faka bastı. Gizlediği aşkı ’la Nişantaşı’nda ilk kez objektife yakalanan Topaloğlu panik yaptı.

İşte dost kazığı!


Bir zamanlar aralarından su sızmayan Serenay Aktaş ile Açelya Topaloğlu'nun arasına oyuncu Kenan Acar girdi. Serenay Aktaş'la aşkı geçtiğimiz yıl biten Acar, kısa süre sonra Açelya Topaloğlu'yla gizli gizli flört etmeye başladı.

Ancak ikilinin gizledikleri aşkı önceki gün Nişantaşı'nda belgelendi. Snobmagazin.com objektiflerine yakalanan aşıklar, bir anda panik yaptı. Görüntülenmekten kurtulamayan Acar ve Topaloğlu, hızlı adımlarla Nişantaşı'ndan ayrıldı.

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