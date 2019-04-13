Bir zamanlar aralarından su sızmayan Serenay Aktaş ile Açelya Topaloğlu'nun arasına oyuncu Kenan Acar girdi. Serenay Aktaş'la aşkı geçtiğimiz yıl biten Acar, kısa süre sonra Açelya Topaloğlu'yla gizli gizli flört etmeye başladı.
Ancak ikilinin gizledikleri aşkı önceki gün Nişantaşı'nda belgelendi. Snobmagazin.com objektiflerine yakalanan aşıklar, bir anda panik yaptı. Görüntülenmekten kurtulamayan Acar ve Topaloğlu, hızlı adımlarla Nişantaşı'ndan ayrıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.