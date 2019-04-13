Bodrum’da rüzgar estirdi…

Ukraynalı genç model Inna Chumachenko Argento Beachwear 2019 katalog çekimleri için Bodrum'da objektif karşısına geçti. Ünlü fotoğrafçı Cihan Alp Giray'a poz veren genç model rahat ve profesyonel tavırlarıyla dikkat çekti. 25 yaşındaki Ukraynalı genç ve güzel model Inna Chumachenko Argento'nun bikini, mayo ve mayokinilerini büyük bir ustalıkla taşıdı.