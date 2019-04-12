Türk işi ipek kese, Avustralyalı bir kadını zengin etti... Avustralya'nın Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'de yaşayan 30 yaşındaki grafik tasarımcısı Jessica Niall, ömrünü akneleriyle mücadele ederek geçirdi.

Binbir çeşit ilaç, maske, ve bitki kürleri denedi. Ancak yüzündeki şiddetli sivilce, siyah nokta ve izleri bir türlü yok edemedi. Genç kadın yüzünü güzelleştirmek için araştırma yaparken bir Türk haber sitesinde ipek keseye denk geldi. Hemen Türkiye'den kese sipariş etti. Düzenli kullandığı ipek kese sayesinde yüzünü düzeltti. Daha sonra da bu işin ticaretine girdi. İnternetten yüzlerce ipek kese sipariş etti. Ardından da bu keseleri sosyal medya hesabından satıp, yalnızca bir günde 24 bin dolar kazanç elde etti...





HEDEFI 350 BiN $

Kese satışlarının iyi gittiğini belirten Jessica Niall, "Dünyanın her yerine kese satıyorum. Hedefim yıl sonuna kadar 350 bin dolar kazanmak" diye konuştu.