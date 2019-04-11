Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun'u buluşturan Netflix dizisi Atiye'nin setinde talihsiz olay... Sette boya işlerini yapan Hasan Karatay, setteki kaza sonucu yaşamını yitirdi.

Karatay'ın ölümüyle ilgili Sinema Televizyon Sendikası, "Hasan Karatay'ın sette ambulans ve iş güvenliği uzmanı olmaksızın sigortasız çalıştırıldığına dair bilgiler tarafımıza ulaşmıştır. Yapım şirketi kusurludur" açıklaması yaptı.



Karatay'ın vefatıyla ilgili tek bir açıklama yapmayan ünlü oyunculara sosyal medyada tepki mesajları yağdı.