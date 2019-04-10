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  • 10.04.2019
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, ’ta Şeyma Subaşı’nın da dostu olan Dila ’la buluştu

, ’ta Şeyma Subaşı’nın da dostu olan Dila ’la buluştu. İki sosyetiğin ilişkisinin çok yeni olduğu öğrenildi.

Moda sektörünün genç kuşak temsilcilerinden Dila Tarkan ile sosyetik Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı, bir süredir herkesin dilindeydi. İkilinin, önceki gün New York'tan yaptığı Instagram paylaşımları ise dedikoduları doğrular gibiydi.

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