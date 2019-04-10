Moda sektörünün genç kuşak temsilcilerinden Dila Tarkan ile sosyetik Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı, bir süredir herkesin dilindeydi. İkilinin, önceki gün New York'tan yaptığı Instagram paylaşımları ise dedikoduları doğrular gibiydi.
Moda sektörünün genç kuşak temsilcilerinden Dila Tarkan ile sosyetik Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı, bir süredir herkesin dilindeydi. İkilinin, önceki gün New York'tan yaptığı Instagram paylaşımları ise dedikoduları doğrular gibiydi.
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