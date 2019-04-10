Sahne, albüm satışları ve reklamlardan kazandığını gayrimenkule yatırdığı bilinen Tarkan, yine kuralını bozmadı. Alman basınında yer alan iddiaya göre İstanbul'un yanı sıra Almanya'da da birçok evi olan Megastar, bu kez de İngiltere'de ev satın almak için kesenin ağzını açtı. Eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile uzun süredir Almanya'da yaşayan ünlü sanatçı, geçtiğimiz ay Londra'ya gitti. Tarkan, Prens Harry'nin Meghan Markle ile yaşadığı sarayın bulunduğu Kensington bölgesindeki evlere baktı. Dünya genelinde emlak fiyatlarının en yüksek olduğu bölgedeki birçok evi gezen Megastar, Alman basınına göre 5 yatak odalı bir villayı beğendi.





STARLARIN ADRESİ

Tarkan'ın beğendiği evin fiyatının ise 7 milyon 250 bin sterlin yani yaklaşık 54 milyon lira olduğu öğrenildi. Özellikle kızı Liya'nın geleceğini garanti altına almak için gayrimenkul yatırımlarına hız veren Megastar, bu rakamı önce çok yüksek buldu. Kensington'da daha ucuz fiyatlı birkaç eve daha baktığı iddia edilen ünlü sanatçı, bir yandan da 54 milyon liralık evle ilgili görüşmeleri sürdürüyor. Bu arada David Beckham gibi birçok İngiliz milyonerin evinin bulunduğu Kensington'da Ömer Koç'un da lüks bir dairesi var...



Tarkan, baba olduktan sonra eşi Pınar Tevetoğlu ile birlikte kızının da dünyaya geldiği Almanya'da yaşıyor.