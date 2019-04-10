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  • 10.04.2019
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’yu ’ye getiren Dr. ’ın tanıtım davetine, sosyetikler akın etti

Victoria’s Secret meleklerinin başvurduğu ‘’yu ’ye getiren Dr. ’ın tanıtım davetine, sosyetikler akın etti...

Sosyete’s Secret

DR. Hüseyin Tırman, geçtiğimiz haftalarda Beverly Hills'e giderek Kim Kardashian ve Victoria's Secret meleklerinin doktoru Dr. Simon Ourian'dan bilgiler aldı.

'Simon Dolgu' adı verilen karışımın sırrını öğrenen Dr. Tırman, dolgunun 'deki ilk tanıtımını Nişantaşı'ndaki ofisinde yaptı.

Dolgunun tanıtımına, cemiyet hayatından birçok ünlü isim de akın etti.

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