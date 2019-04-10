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'de sezon açılıyor! ’a 4YOU isimli yat demir attı

’a 4YOU isimli yat demir attı. 47 metrelik yatın, geçtiğimiz yıllarda küçük bulunduğu gerekçesiyle 30 milyon dolara satıldığı anlaşıldı.

Hayata bak!

Ege'nin incisi 'a geçtiğimiz hafta Rus siyasetçi ve işadamı Andrey Molchanov'un 74 metrelik Aurora marka yatı demir attı. 120 milyon dolarlık yatıyla şov yapan işadamının, bölgeden arsa baktığı ortaya çıktı. Havaların ısınmasıyla birlikte hareketlenen 'ye önceki gün yeni bir yat daha yanaştı.

30 MILYON DOLAR!
4YOU isimli yat, Turgutreis Marina'ya demir attı. Geçtiğimiz yıllarda Rus işadamı Kirill Pisarev'a ait olan 47 metrelik yat, küçük bulunduğu gerekçesiyle 30 milyon dolara satışa çıkarılmıştı. İsmi açıklanmayan milyarder bir Rus işadamı da parayı kıyıp, yatı satın almıştı...

GAYRİMENKUL ZENGİNİ
12.3 milyar dolarlık bir gayrimenkul şirketine sahip olan , ve Avrupa'da önemli yapılara imza atıyor.

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