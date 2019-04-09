Türkiye eski güzeli Özlem Kaymaz ve genç model Deren Talu, "Eğitim şart" dedi. Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden olan 22 yaşındaki kızı Deren, usta oyuncu Can Gürzap'ın da ders verdiği akademide oyunculuk dersleri almaya başladı.





Özlem Kaymaz ise Yeditepe Üniversitesi'nde NLP eğitimleri almaya başladı. Üç çocuk annesi olan 45 yaşındaki Özlem Kaymaz, sertifikasını aldıktan sonra yaşam koçluğu yapmaya başlayacak.

45 yaşındaki Türkiye eski güzeli Kaymaz, NLP eğitimini bitirdikten sonra yaşam koçluğu yapmaya başlayacak.