Oscar ödüllü Yeni Zelandalı oyuncu Russell Crowe, önceki gün 55 yaşına girdi... Ünlü komedyen Cem Yılmaz da Son Umut filminde başrolü paylaştığı dostunu Twitter'dan tebrik etti. Yılmaz attığı twitte, "Doğum günün kutlu olsun. Kral olmak iyidir" dedi.

DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM

Tebrik mesajını gören Crowe Yılmaz'a anında teşekkür edip, yeni bir projenin sinyalini verdi: "Merhaba benim güzel arkadaşım. Kral olmakla ilgili her şeyi biliyorsun. Sana ve harika ülkendeki tüm arkadaşlarıma sevgiler. Türkiye'ye tekrar gideceğim günü iple çekiyorum. Belki bir konser olabilir mi? Sen ve ben inanılmaz bir antik ortamda olabilir miyiz? Seni görmeyi dört gözle bekliyorum. Bir konser harika olabilirdi."





Russell Crowe, Türkiye-ABD ortak yapımı filmin yönetmenliğini de yapmıştı.

Son Umut filminde, Avusturalyalı bir çiftçi olan Connor'un (Russell Crowe), Çanakkale Savaşı'nda kaybolan üç çocuğunu bulma hikayesi anlatılıyor...



FENER AŞIĞI!

Crowe ayrıca İstanbul ve Fenerbahçe ile ilgili de şunları söyledi: "Daha önce İstanbul'u görmediyseniz mutlaka listenize alın. Dünyanın en büyük şehirlerinden biri. Şehri çok sevdim... ve Fenerbahçe'yi de!" Fenerbahçe'nin resmi hesabı da Crowe'a şöyle seslendi: "Bazı güçlü sözleri sadece Russell Crowe gibi bir 'gladyatör' söyleyebilir. Her zaman bekleriz, hoş geldiniz..."