Maddi zorluk çektiği için ihtiyaç kredisine başvurduğu iddia edilen Deniz Seki'den dedikoduları yalanlayan bir hamle geldi. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu yaz da Türkbükü'ndeki People adlı mekanda sahne alacak olan ünlü sanatçı, Bodrum'da ultra lüks bir villa kiraladı.



Deniz Seki'nin kiraladığı Türkbükü tepesinde yer alan ve deniz manzaralı villanın sahibi ise Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan. 'Seyhan Erdağ ile Kulaktan Kulağa Programı'na göre; malikaneyi bir yıllığına kiralayan ünlü sanatçı, bunun için de tam 150 bin lira ödedi.

Kredim bitmedi!

Ünlü sanatçı, maddi zorluk çektiği için banka kredisine başvurduğu iddiasını "Allah'a şükür ne krediye ihtiyaç duyacak durum var, ne de işle ilgili bir sıkıntı" diyerek kesin bir dille yalanladı...

Semiramis Pekkan ile Ajda Pekkan'ın Bodrum'da birçok mülkü var.​