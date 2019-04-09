Pop müziğin dev ismi Sezen Aksu, kalbinin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Minik Serçe; Okan Oflaz tarafından kurulan Yük Hayvanlarını Koruma Ve Kurtarma Derneği için seferber oldu. Usta sanatçı, geçtiğimiz gün derneğin kurtardığı hayvanların bulunduğu İstanbul yakınlarındaki barınağı ziyaret etti. Barınaktaki inek, eşek, keçi, kedi, köpek ve atlar için maddi ile manevi yardımda bulunan Sezen Aksu, hayvanların hepsiyle de tek tek ilgilendi. Aksu, bu tavrıyla "Lakabı Minik Serçe ama kalbi dev gibi" yorumları yaptırdı.





KANSERLİ ATI SEVGİSİYLE İYİLEŞTİRDİ

SEZEN Aksu, 'kanser' denilerek ölüme terk edilen ve daha sonra dernek yetkilileri tarafından sahiplenilen 'Cankız' isimli bir atla da yakından ilgilendi. "İster bakın, ister ötenazi yapın" diyerek derneğe bırakılan atı sık sık ziyaret eden Minik Serçe'nin ilgilendiği 'Cankız', hızla iyileşmeye başladı.

Minik Serçe, derneğin kurucusu ve bağışçılara şöyle seslendi:

"Güzel kardeşim Okan; sana ve yol arkadaşlarına bu büyük farkındalığa ve umuda nefer olduğunuz için ne desek yetersiz... Belki de yeni bir kelime icat edilmeli içinde teşekkürden fazlası olan... Minnetle..."

Aydın HAMZA