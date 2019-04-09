Türkiye'ye yerleşip Müslüman olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Amerikalı şarkıcı Della Miles, Avrupa turnesi ile tozu dumana katıyor... Geçtiğimiz akşam Almanya'da konser veren Miles, Oberhausen Ebertbad Venue sahnesinde muhteşem bir performansa imza attı.

'BANA GÜVENİN'

Şarkı aralarında müzikseverlerle kısa kısa sohbetlerde eden ünlü şarkıcı, "Bana sürekli Türkiye'yi soruyorsunuz. Orada mükemmel karşılandım ve harika bir yer. Burada bulunan herkes hayatında bir kez bile olsa Bodrum'un muhteşem denizine girmeli, Hasankeyf'in ya da Ürgüp'ün büyülü atmosferini görmeli, Türk kahvesinin tadına bakıp, Türk misafirperverliği ile tanışmalı... Beni tanıyorsunuz ve popülizmden ne kadar uzak olduğumu biliyorsunuz. Bana güvenin... Sadece güvenin... Türkiye mükemmel bir ülke" ifadeleriyle Türkiye ve Türk insanından övgü dolu sözler ile bahsetti...