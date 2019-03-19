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’li şarkıcı , Müslüman oldu

’li şarkıcı , Müslüman oldu. ‘’ “Allah beni İslam’la ödüllendirdi” diye konuştu...

ABD’li şarkıcı Della Miles, Müslüman oldu

Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan 'li sanatçı Della Miles, bir dizi konser görüşmesi için geldiği 'da tarihi Yarımada'yı dolaştı. ve Türk insanına olan hayranlığını her fırsatta dile getiren başarılı sanatçı, ve mimarisine hayran kaldı. Tarihi turda bol bol alışveriş yapmayı da ihmal etmeyen Miles, evine asmak üzere bir de Türk bayrağı satın aldı. Mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından da paylaşan , fotoğraflarına not olarak "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü" yazarak büyük bir sürpriz yaptı.



KANIMIZ DONDU
Siyah İnci' ziyareti sırasında Müslüman oldu. Yaklaşık bir yıldır Müslümanlık ve İslam dini hakkında araştırmalar yaptığı öğrenilen Miles, "Dünyanın birçok yerinde bir hastalık gibi yayılıyor. Bunun en vahşi örneğini 'da gördük. Kanımız dondu... İçimiz parçalandı" dedi...

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