ABD’li şarkıcı Della Miles, Müslüman oldu

Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan ABD'li sanatçı Della Miles, bir dizi konser görüşmesi için geldiği İstanbul'da tarihi Yarımada'yı dolaştı. Türkiye ve Türk insanına olan hayranlığını her fırsatta dile getiren başarılı sanatçı, Sultanahmet Camii ve mimarisine hayran kaldı. Tarihi turda bol bol alışveriş yapmayı da ihmal etmeyen Miles, evine asmak üzere bir de Türk bayrağı satın aldı. Mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından da paylaşan Della Miles, fotoğraflarına not olarak "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü" yazarak büyük bir sürpriz yaptı.





KANIMIZ DONDU

Siyah İnci' ziyareti sırasında Müslüman oldu. Yaklaşık bir yıldır Müslümanlık ve İslam dini hakkında araştırmalar yaptığı öğrenilen Miles, "Dünyanın birçok yerinde İslamofobi bir hastalık gibi yayılıyor. Bunun en vahşi örneğini Yeni Zelanda'da gördük. Kanımız dondu... İçimiz parçalandı" dedi...