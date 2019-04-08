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  • 08.04.2019
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Sosyetık güzel , dostlarıyla doğayla iç içe anlar yaşadı

Derin muhabbet

Sosyetık güzel Derin Mermerci, geçtiğimiz hafta sonunu dostlarıyla Çatalca'daki Yalıköy'de geçirdi. Dostlarıyla doğayla iç içe anlar yaşayan Mermerci, bol bol stres attı. Ünlü iş kadını, bir ara arkadaşlarıyla ateş başında koyu bir sohbete daldı.

Mermerci, keyifli geçen tatilinden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

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