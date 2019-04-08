Her konserinde izdiham yaratan Aleyna Tilki, önceki günkü Meydan İstanbul AVM'nin etkinliğinde de kural bozmadı. Genç popçu, konser alanını dolduran 6 bin kişiyi şarkılarıyla coşturdu. 7'den 70'e herkesin ünlü popçuya sevgi gösterisinde bulunduğu konserde minik Aleyna Tilki hayranları ise en önde yerlerini alıp şarkılara eşlik etti.





Genç popçu, sevenlerinin ilgisiyle duygu dolu anlar yaşadı. Tilki, bir ara üzerinde 'Aleyna Baba' yazılı pankartı görünce de şöyle konuştu: "Herkes beni parmakla gösterip pembe pembe dolaşırken bana 'Aleyna Baba' dediniz. Çok teşekkür ederim. Olay gerçek olmakta, içini dökmekte. İyi ki varsınız."

Meydan İstanbul Alışveriş ve Yaşam Merkezi'ndeki konsere ilgi büyüktü.