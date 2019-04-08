Yakışıklı popçu Murat Dalkılıç ile güzel oyuncu Hande Erçel'in aşkı, bir süredir magazin gündemini oldukça meşgul ediyordu. Aşk yaşadıkları günden itibaren birçok kez ayrılık haberleri yapılan ikili, Hande Erçel'in annesinin vefatından sonra barışmıştı. Hatta aileye giren Dalkılıç, en son oyuncunun babası Kaya Erçel'le yemeğe bile çıkmıştı. Duyduğuma göre daha önce Beykoz Çubuklu Konakları'nda oturan Murat Dalkılıç, Zekeriyaköy'de bir siteye taşınmış. Bu taşınmayla birlikte Hande Erçel de Ulus'taki evden eşyalarını alıp buraya yerleşmiş. Daha önce Beykoz'da aynı evde yaşayan ikiliden Erçel, barıştıktan sonra bu evde çok iyi anıları olmadığını söylediği için de popçu, bu kararı almış. Aylık 12 bin liraya bir villa kiralayan Dalkılıç, Hande Erçel ile tekrar aynı evde yaşamaya başlamış. Hatta geçtiğimiz haftalarda ise evlerinin bahçesinde oyuncunun ablası Gamze Erçel ile nişanlısı ve hatta babası Kaya Erçel'le hep birlikte mangal yapmışlar.

BİR DİZİ HÜSRAN​

Avşar Film'in yapımcılığını üstlendiği ve başrollerinde Fikret Kuşkan, Mine Tugay ve Deniz Uğur'un oynadığı Zalim İstanbul setinde geçtiğimiz hafta olaylar çıkmıştı. Yönetmenliğini Cevdet Mercan'ın yaptığı dizide çekim ekibi çalışanları ile yapım ekibi arasında büyük bir kavga yaşanmıştı. Set şartlarının zorluğundan dolayı yaşanan olay öyle bir büyümüş ki sete polis çağırılıp tutanaklar bile tutulmuştu. Yapım koordinatörü Volkan T. ile set çalışanları arasındaki kavga sonrası set iptal olmuş. Bu kavga sonrası oyuncuların hepsi çekim ekibinin yanında olup sosyal medyada destek verince yapım firması ekibini değiştirmek zorunda kalmıştı. Fakat Kanal D ekranlarında büyük umutla başlayan dizinin ilk bölümü, reytinglerde 16. sırada yer aldı. Kanal yönetimi bu durumdan o kadar rahatsız olmuş ki hem yaşanan olaylardan hem de reyting sonuçlarından büyük hüsran yaşamışlar. Bu arada kanal yönetimi reytinglerin böyle gitmesi durumunda dizinin 4 bölümünden sonra akıbetiyle ilgili karar alacakmış.

DIŞI SELENA, İÇİ BERGEN

En çok konser veren isimlerin başında gelen Merve Özbey, önceki gün yeni fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Bu paylaşımlar hayranları tarafından büyük ilgi görürken Demet Akalın'dan müthiş bir tespit geldi. Demet Akalın, ünlü fotoğrafçı Can İpek'in objektifine poz veren Merve Özbey'in paylaştığı fotoğrafların altına "Dışı Selena Gomez içi Bergen" diye yazdı. Bu yorumu gören popçu da gülme krizine girdi. Ayda ortalama 20 konser veren Özbey, 21 Nisan'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Bu arada bu konser için ilk kez arabesk repertuvar hazırlayan şarkıcı, büyük şovlara da imza atacakmış. Konser hazırlıklarını duydukça da bende Hollywood standartlarında bir şov beklentisi oluştu…





İSTANBUL'UN YENİ SİMGESİ

Hazin Reina olayı yaşandıktan sonra Bebek-Ortaköy sahil hattı 2 senedir boş zamanlar geçiriyordu. Bu sahil hattında tek tek mekanlar açılsa da istenilen ivmeyi kazandırmamıştı. Geçtiğimiz gün Kuruçeşme'deki Oligark İstanbul'un açılışına katıldım. Mekanın başında usta işletmeci Ufuk Gündoğdu bulunuyor. Mekanı hem gezdik hem de konsepti anlattılar. Şunu söyleyebilirim ki denize sıfır ve yazlık konumdaki mekan, kış aylarında da kapalı alanıyla hizmet verecek. Yaza doğru ise 7 restoran markası ve 2 lounge bölümü ile mekan tamamlanmış olacakmış. Bence İstanbul, hem yeme-içme hem de eğlence konseptinde yeni bir simge kazandı.

UFUZ ÖZCAN/KUYTU KÖŞE