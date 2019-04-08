Batu ve Tuna, nam-ı diğer BaTu kardeşlerin ilk single çalışması 'Öp Gitsin', bugün dijital platformlardaki yerini alıyor. Sözü Gökhan Şahin'e, müziği Osman Çetin'e ait şarkının klibini Gökhan Ertem yönetti.
İkilinin klibi Büyükada, Burgaz ve Heybeliada'da çekildi. Almanya'da müzik eğitimi alan iki kardeş, yeni şarkıları için de "Şu an bir rüyayı yaşıyoruz. Herkese bu rüyayı anlatmak için yola çıktık" dedi.
İkilinin klibi Büyükada, Burgaz ve Heybeliada'da çekildi. Almanya'da müzik eğitimi alan iki kardeş, yeni şarkıları için de "Şu an bir rüyayı yaşıyoruz. Herkese bu rüyayı anlatmak için yola çıktık" dedi.
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