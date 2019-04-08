Türkıye'deki şöhretinin yanı sıra Latin ülkelerinde de fırtınalar estiren Engin Akyürek sevgisi, tüm dünyayı etkisi altına aldı. Akyürek'in Bergüzar Korel'le başrolünü paylaştığı 'Bir Aşk İki Hayat' filmi, ünlü oyuncunun Latin hayranlarının talebi üzerine Güney Amerika'ya satıldı. Filmin Türkiye'deki galalarında da Akyürek'e sevgi gösterisinde bulunan Latinler, bu haberle çılgına döndü. Brezilya, Şili, Peru ve Arjantin'deki Engin Akyürek fanları, ülkelerinde 'Destiny' (Kader) adıyla vizyona girecek olan filmin biletlerini kapışmaya başladı.

LATİNLER ÇILDIRDI!

Akyürek adına açılan fan sayfalarında oyuncunun sevenleri, filmi birlikte izlemek için organizasyon duyurusu bile yaptı. Ünlü oyuncunun Güney Amerikalı hayranlarını sevindiren bu haber, sosyal medyada yayıldı. Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'daki Akyürek'in hayranları da filmin ülkelerinde gösterime girmesi için sosyal medyada kampanya başlattı. Türkiye'de 6 hafta vizyonda kalan ve bu sürede sadece 523 bin 231 kişi tarafından izlenerek rakiplerinin gerisinde kalan filmi, yurt dışındaki Engin Akyürek hayranlarının dört gözle beklemesi ise "Yok böyle aşk" dedirtti.





SINIR ÖTESİ SEVGİ

Engin Akyürek'i adım adım takip eden yurt dışındaki sevenleri, ünlü oyuncunun kitabının imza gününde de sevgi gösterisinde bulunmuştu.