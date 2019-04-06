Başrollerini Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'in paylaştığı atv'nin fenomen dizisi 'Kara Para Aşk', bugüne kadar 107 farklı ülkede gösterildi. Avrupa'dan Amerika'ya kadar gösterildiği her ülkede reyting rekorı kıran dizinin sevgisi, Afrika'ya uzandı.

25 FARKLI ÜLKEDE...

ABD'den sonra en fazla dizi ihraç eden ülke olan Türkiye'nin bu başarısına büyük katkıda bulunan 'Kara Para Aşk', 19 Mayıs'tan itibaren Afrika kıtasındaki birçok ülkede gösterilecek. Daha önce de Etiyopya'da gösterilen fenomen dizi; Afrika'daki 'Novelas TV'de ekrana gelecek. Böylece aralarında Fildişi Sahili, Gana, Sudan, Tunus, Fas, Cezayir, Libya ve Kenya'nın da olduğu 25 farklı ülkenin milyonlarca vatandaşı 'Kara Para Aşk'ı izleyecek.





Hayranı oldukları Büyüküstün ve Akyürek'in dizisinin ülkelerinde gösterilecek olması, Afrikalılar'ı heyecanlandırdı.

2014 ile 2015 yılları arasında atv'de ekrana gelen 'Kara Para Aşk', o dönem Türkiye'de de reytingleri alt üst etmişti.