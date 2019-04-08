Oyunculuğunun yanı sıra mutlu evliliğiyle de takdir toplayan Pelin Karahan'dan samimi açıklamalar… İşadamı Bedri Güntay'la 2014'te nikah masasına oturan ve bu evlilikten Ali Demir ile Can Eyüp adında iki oğlu olan Karahan, eşiyle bir ankette 'örnek çift' seçilmesi hakkında şu açıklamayı yaptı:



"Günümüzde bir evliliği sürdürmek de bir tarafın ünlü olması da zor. Beni taşıyabilen bir eşim var. Birbirimize uyum konusunda sıkıntımız yok. Bedri ile flört dönemimiz çok kısa sürdü; hemen anne-baba olduk. O flört dönemini bazen özlüyoruz. Eşimle birbirimize zamanlar yaratmaya çalışıyoruz."