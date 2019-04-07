Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai'nin yeni bölümü, reyting rekorları kırdı... Dizi, tüm izlenme oranlarında büyük bir artış sağladı. Böylece Hercai, izleyicisinin sayesinde 100 program arasından sıyrılıp birinci olmayı başardı. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren ilgi gören dizi, Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğulları'nın torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesini anlatıyor.
- Saklambaç
- 07.04.2019
- Gazete
Zirvenin sahibi Hercai! Hercai'nin yeni bölümü reyting rekorları kırdı
Atv’nin yeni dizisi Hercai, Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde 100 programı solladı. Milyonların katkısıyla zirveye oturmayı başardı.
Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai'nin yeni bölümü, reyting rekorları kırdı... Dizi, tüm izlenme oranlarında büyük bir artış sağladı. Böylece Hercai, izleyicisinin sayesinde 100 program arasından sıyrılıp birinci olmayı başardı. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren ilgi gören dizi, Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğulları'nın torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesini anlatıyor.
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