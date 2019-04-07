Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan'nin yeni bölümü, reyting rekorları kırdı... Dizi, tüm izlenme oranlarında büyük bir artış sağladı. Böylece Hercai, izleyicisinin sayesinde 100 program arasından sıyrılıp birinci olmayı başardı. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren ilgi gören dizi,'ın en güçlü ailelerindentorunlarından biri olanile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen'ın imkansız aşk hikayesini anlatıyor.