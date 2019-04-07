Mükemmel güzelliğin gizli formülü olduğu düşünülen 'altın oran', geçtiğimiz ay cebe girdi... Bir telefon uygulaması, altın oranı ölçen bir sistem geliştirdi. Kraliçe Elizabeth'e komşu olan Türk gelin Aslı Watson da bu uygulamaya Türkiye'deki ünlü kadınların fotoğraflarını yükledi. Beren Saat 9.33, Fahriye Evcen 9.32, Burcu Esmersoy ise 9.21'lik altın oranla ilk üçe girdi. Watson şimdi de uygulamaya ünlü Türk erkeklerini yükledi. Altın oranı en yüksek isimler ise şöyle listelendi:
GÜNSÜR SON SIRADA
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 9.43 ile birinci, Barış Arduç 9.24 ile ikinci, Kerem Bursin 9.18 ile üçüncü, Burak Özçivit 9.12 ile dördüncü, Çağatay Ulusoy 9.09 ile beşinci, Burak Deniz 8.55 ile altıncı, Kenan İmirzalıoğlu ve Ergin Akyürek 8.52 ile yedinci, Can Yaman 8.28 sekizinci, Mehmet Günsür ise 8.27'lik altın oranla dokuzuncu sırada yer aldı.
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