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  • 07.04.2019
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İkoncan şıklığı için hayvanların katledilmesine göz yumdu!

, şıklığı için hayvanların katledilmesine göz yumdu. Merhum babası ’ın adına Darıca’da bir olan ikoncan, gerçek kürk giyerek tepki çekti.



Köpekleri için harcadığı servetle olay olan sosyetik ikoncan Süreyya Yalçın, iş şıklığa gelince hayvanseverliği rafa kaldırdı. Yalçın, stili uğruna masum hayvanların katledilmesiyle üretilen kürkleri giymeyi sürdürdü. Geçtiğimiz yıllarda da hayvanseverlerin eleştirilerine rağmen kürk giyen ikoncan, bu sevdasından yine vazgeçmedi. Sosyetik güzel; gardırobundaki gümüş tilki, vizon ve vaşak kürklerini üzerine geçirip katıldığı davetlerde ve sosyal medyada bol bol hava attı.

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