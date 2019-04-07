için harcadığı servetle olay olan sosyetik ikoncaniş şıklığa gelinceYalçın, stili uğruna masum hayvanların katledilmesiyle üretilen kürkleri giymeyi sürdürdü. Geçtiğimiz yıllarda da hayvanseverlerin eleştirilerine rağmen kürk giyen ikoncan, bu sevdasından yine vazgeçmedi. Sosyetik güzel; gardırobundakiüzerine geçirip katıldığı davetlerde ve sosyal medyada bol bol hava attı.