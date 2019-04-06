Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı'dan sürpriz bir şekilde boşanan Şeyma Subaşı, İtalyan DJ Guido Senia ile birliktelik yaşamaya başlamıştı. İtalyan DJ Guido Senia Türkiye'ye geldi.
Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı'dan sürpriz bir şekilde boşanan Şeyma Subaşı, İtalyan DJ Guido Senia ile birliktelik yaşamaya başlamıştı. İtalyan DJ Guido Senia Türkiye'ye geldi.
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