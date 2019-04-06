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  • 06.04.2019
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'nın kendisine tahsis ettiği plakalı araçla sevgilisi İtalyan ile 'i gezdi

İkili, dün ise kaldıkları otelinden ayrılıp birlikte ve Ayasofya’yı gezdi. Başarılı , aracın plakasındaki mesajdan habersizdi.

Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı'dan sürpriz bir şekilde boşanan Şeyma Subaşı, İtalyan DJ Guido Senia ile birliktelik yaşamaya başlamıştı. İtalyan DJ Guido Senia Türkiye'ye geldi.

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HaberlerSaklambaç HaberleriŞeyma Subaşı Acun Ilıcalı'nın kendisine tahsis ettiği SMA plakalı araçla sevgilisi İtalyan DJ Guido Senia ile Sultanahmet'i gezdi
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