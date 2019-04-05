Sarayın kapalı kapıları ardında şimdi de gelinler arası 'mücevher gerilimi" yaşanıyor. Kensington hesabından ayrılarak kendi aile instagram hesaplarını açan Meghan Markle'a Kraliçe Elizabeth'ten yasak geldi. İddiaya göre Elizabeth, Markle'ın kraliyet mücheverlerini kullanmasını istemiyor. Kraliçe Elizabeth ve Düşes'in arasında bu gerilim ilk olarak Markle ve Prens Harry'nin düğünü öncesi yaşanmıştı.
Kate Middleton ise kraliyet mücevherlerini gönül rahatlığıyla kullanabiliyor. Meghan Markle, düğünü için özel bir taç takmak istemişti. Kraliçe ise izin vermemişti.
Kate Middleton ise kraliyet mücevherlerini gönül rahatlığıyla kullanabiliyor. Meghan Markle, düğünü için özel bir taç takmak istemişti. Kraliçe ise izin vermemişti.
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