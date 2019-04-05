Gülşen, önceki gün güneşli havanın tadını ailesiyle Bebek'te çıkardı. Gülşen, sahilde yürüyüş yaparken eşi müzisyen Ozan Çolakoğlu da 2 yaşındaki oğulları Azur Benan ile parkta oyunlar oynadı.





Yürüyüşünü bitirip soluğu baba-oğulun yanında alan popçu, kahkahaya boğuldu. Gülşen'i güldüren olaysa Azur Benan'ın park halindeki kurye motoruna babasının yardımıyla binmesiydi. Şarkıcı, "Azur, motosikletleri çok seviyor. Baksanıza kurye oldu" diye de espri yaptı.

Annesiyle oradan oraya koşturan Azur, parktaki güvercinleri görünce işte böyle heyecanlandı.