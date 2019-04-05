Burak Özçivit ve hamile eşi Fahriye Evcen, korka korka Cem Yılmaz'ı seyretti... Gösteri sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çift, esprileri çok beğendiklerini ve çok güldüklerini belirtti. Güzel oyuncu Evcen, "Gösterinin sonlarına doğru Karan biraz beni zorladı. Çok tekmeledi" şeklinde konuştu.





'HAZIRLIKLARI YAPTIK'

Başta biraz çekindiklerini söyleyen Özçivit ise "Gösteriyi izlemeye gidiyoruz inşallah oradan da hastaneye doğuma gitmeyiz diye düşündük" açıklamasında bulundu. Anne olmasına sayılı günler kalan Evcen, hamilelik süreciyle ilgili de konuştu. Hamilelik boyunca eşi Burak Özçivit'in kendisine hep destek olduğunu söyleyen Fahriye Evcen, "Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Her şey yolunda... Karan'ı kucağımıza alacağımız günü bekliyoruz" diye konuştu. İkili, basınla yaptıkları muhabbetten sonra VIP araçlarına binerek, evlerine gitti.





Defne Samyeli, aşkının gösterisini kızlarıyla birlikte izledi.

Mutlu çift, bebekleri Karan'ı kucaklarına alacakları günü bekliyor.





DOĞAN SAVAŞ