Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü, geçtiğimiz gün moda çekimi için objektif karşısına geçti. 27 yaşındaki oyuncu, çarpıcı pozlarıyla mankenlere taş çıkardı. Başarılı oyuncu, gelecek planlarından da şöyle bahsetti:
"Yakında 'The Mallorca Files' isimli BBC dizisinde bir makyaj artisti rolünde izleyici karşısına çıkacağım. Çekimleri Mallorca Adası'nda gerçekleşen dizi için şimdiden çok heyecanlıyım." Ergüçlü, yapımcılığa soyunduğunun da müjdesini verdi.
Fotoğraf Kaynak: InStyle / Koray Parlak
"Yakında 'The Mallorca Files' isimli BBC dizisinde bir makyaj artisti rolünde izleyici karşısına çıkacağım. Çekimleri Mallorca Adası'nda gerçekleşen dizi için şimdiden çok heyecanlıyım." Ergüçlü, yapımcılığa soyunduğunun da müjdesini verdi.
Fotoğraf Kaynak: InStyle / Koray Parlak
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