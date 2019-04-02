Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 02.04.2019
  • Gazete

Oyuncak aldılar

Oyuncak aldılar
İstanbul cemiyet hayatının tanınmış genç iş insanlarından Kosifler Group Yöneticisi , eşi ve oğulları ile önceki gün Akmerkez'deydi. Evelize Kosif, oğlu için oyuncak ve giyim mağazalarını gezerek alışveriş yaparken, Hakan Kosif de oğlu Theo ile keyifli vakit geçirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriOyuncak aldılar
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri