Oyuncak aldılar

İstanbul cemiyet hayatının tanınmış genç iş insanlarından Kosifler Group Yöneticisi Hakan Kosif, eşi Evelize Kosif ve oğulları Theo ile önceki gün Akmerkez'deydi. Evelize Kosif, oğlu için oyuncak ve giyim mağazalarını gezerek alışveriş yaparken, Hakan Kosif de oğlu Theo ile keyifli vakit geçirdi.
- Saklambaç
- 02.04.2019
- Gazete
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