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  • 02.04.2019
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Erkenci Kuş dizisinin yıldızı dizi setini birbirine kattı!

Oyuncu , iddiaya göre dizi setini birbirine kattı. Yaman’ın kendisine laf atan hayranına fotoğraf makinesi fırlattığı öne sürüldü.



Yakışıklı oyuncu Can Yaman hakkında şok iddia! Adı rol arkadaşı Demet Özdemir'le aşk dedikodularına karışan ünlü oyuncu, iddiaya göre önceki gün dizi setinde bir hayranına fotoğraf makinesi fırlattı.

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