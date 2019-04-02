Yakışıklı oyuncu Can Yaman hakkında şok iddia! Adı rol arkadaşı Demet Özdemir'le aşk dedikodularına karışan ünlü oyuncu, iddiaya göre önceki gün dizi setinde bir hayranına fotoğraf makinesi fırlattı.
- Saklambaç
- 02.04.2019
- Gazete
Erkenci Kuş dizisinin yıldızı Can Yaman dizi setini birbirine kattı!
Oyuncu Can Yaman, iddiaya göre dizi setini birbirine kattı. Yaman’ın kendisine laf atan hayranına fotoğraf makinesi fırlattığı öne sürüldü.
Yakışıklı oyuncu Can Yaman hakkında şok iddia! Adı rol arkadaşı Demet Özdemir'le aşk dedikodularına karışan ünlü oyuncu, iddiaya göre önceki gün dizi setinde bir hayranına fotoğraf makinesi fırlattı.
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