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  • 02.04.2019
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Derdin ne ?

Derdin ne Tarkan?
Yeni gösterisi 'Diamond Elite Platinum Plus'ı önceki gün Concorde Gösteri Merkezi'nde sahneleyen , esprileriyle kırdı geçirdi. Yılmaz, "Dert Babasıyım şarkısında oynayan 'a hep 'Ne derdin var?' diye sormak istemişimdir" diyerek Megastar'ı diline doladı.




900 kişilik salonu hınca hınç dolduran komedyen, önümüzdeki günlerde Kıbrıs'taki hayranlarıyla yeniden buluşacak.

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