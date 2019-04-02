Derdin ne Tarkan?

Yeni gösterisi 'Diamond Elite Platinum Plus'ı önceki gün Kıbrıs Concorde Gösteri Merkezi'nde sahneleyen Cem Yılmaz, esprileriyle kırdı geçirdi. Yılmaz, "Dert Babasıyım şarkısında oynayan Tarkan'a hep 'Ne derdin var?' diye sormak istemişimdir" diyerek Megastar'ı diline doladı.
900 kişilik salonu hınca hınç dolduran komedyen, önümüzdeki günlerde Kıbrıs'taki hayranlarıyla yeniden buluşacak.
900 kişilik salonu hınca hınç dolduran komedyen, önümüzdeki günlerde Kıbrıs'taki hayranlarıyla yeniden buluşacak.
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