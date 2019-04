Her yıl sinema, televizyon, müzik ve edebiyat dünyasının farklı ırklardan ve kültürlerden isimlerinin onurlandırıldığı NAACP Image Ödülleri, önceki gün ABD'de yapılan törenle sahiplerine ulaştı. Ünlü şarkıcı Beyonce, 'Yılın Şov İnsanı' ödülünü aldı. Popun kraliçesi, aynı ödülü ilk kez 15 yıl önce kazanmıştı. Geceye bir bacağını tamamen açıkta bırakan beyaz elbisesiyle katılan 37 yaşındaki ABD'li şarkıcı, şıklığı ve güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bıraktı. Beyonce ödülü için, Black Panther'in yıldızı Chadwick Boseman, yönetmen Ryan Coogler, If Beale Street Could Talk filminin yıldızı Regina King ve basketbol efsanesi LeBron James ile yarıştı. Beyonce, sahnedeki teşekkür konuşmasında rakibi olan diğer adayları kutladı. Dünyaca ünlü sanatçı, "Regina King, seni çok seviyorum. Bize sabrı, sebat etmeyi ve işinde nasıl usta olunacağını öğrettin. Chadwick Boseman çocuklara hayal etmeyi ve kendilerini kral gibi görmelerini öğretiyor" ifadesini kullandı.





Beyonce, eşi Jay-Z ile ödül töreninde çekilen fotoğraflarını Instagram'da paylaşmayı ihmal etmedi.